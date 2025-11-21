У западных союзников и кураторов Украины «раздвоение личности». Из-за напряжения отношений между США и Евросоюзом, а также внутри самих стран ЕС, урегулирование по украинскому конфликту стало напоминать басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Каждая страна стала готовить мирный план со своими желаниями и тезисами, которые не устраивают ни одну из сторон, сообщил РИАМО кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Ранее стало известно, что в ЕС работают над проектом, который должен быть выгоднее для Киева, чем предложение США.

«Самый приемлемый план можно считать американский, который обсуждали с российской стороной во время переговоров на Аляске. Но ни Украине, ни ее европейским хозяевам он не подходит, ведь там — о, ужас! — есть пункты про официальный статус русского языка и нормальное функционирование Украинской православной церкви Московского патриархата и прочее», — сказал Миронов.

По словам политолога, складывается ощущение, что киевские власти и политическая элита настолько живут в параллельной реальности, что готовы отказаться от своей государственности, лишь бы не предоставлять статус русскому языку. А еще там живут мечтами о границах 1991 года, что уже воспринимается как бред даже на Западе.

«Интересно, что планы другие европейских государств, кроме пиара, ничего не несут. В них нет реального желания остановить конфликт. И показать самим себе — раз нас не позвали обсуждать новый план урегулирования, вот вам наш. Согласитесь, какое-то жалкое поведение Евросоюза на международной арене», — заключил эксперт.