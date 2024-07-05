Эксперт Лунев рассказал о реакции Запада на визит Орбана в Россию

После перехода к Венгрии статуса председателя в ЕС Виктор Орбан решил инициировать диалог о кризисе на Украине уже с более высоких позиций.

«Еще до официального анонса визита премьер-министра Венгрии в Москву истеблишмент ЕС начал информационную атаку на Орбана, пытаясь делегитимировать статус Венгрии как представителя Евросоюза», — отметил политолог.

Накануне венгерская делегация посетила Киев и выслушала актуальную информацию о позиции Зеленского по российско-украинскому конфликту. США и Евросоюз понимают, что Орбан является давним партнером России и сторонником концепции о первостепенности национальных интересов в международных процессах.

«У Америки и Европейского союза, которые находятся в состоянии внутриполитической турбулентности, истощаются инструменты сдерживания и шантажа. И для этих крупных акторов международной политики несогласованное прибытие Орбана в Москву является сигналом о прорыве созданной ими блокады и о новом этапе в конфронтации с Россией», — сказал Лунев.