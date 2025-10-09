Эксперт, консультировавший Горбачева и Ельцина, заявил о высокомерии США

Американский экономист Джеффри Сакс, в 1980–1990-е годы консультировавший команды Михаила Горбачева и Бориса Ельцина по вопросам экономических реформ, заявил, что США в тот период считали себя победителями, а Россию — проигравшей стороной, что обусловило политику игнорирования Москвы. Об этом он сказал в беседе с главой Российского исторического общества Русланом Гагкуевым, опубликованной в журнале Patria, издаваемом ВШЭ, сообщает РБК .

«Мы [США] заправляем всем, а вы не имеете права голоса. Такое отношение сохранялось по крайней мере до 2025 года. Мы до сих пор не знаем, меняется ли это американское высокомерное отношение», — отметил Сакс. По его словам, Борис Ельцин хотел создать «нормальную» Россию, однако «был перегружен работой и не справлялся с ней ни интеллектуально, ни физически».

Экономист также констатировал, что Вашингтон больше не контролирует события в мире, поскольку мир стал многополярным. К «бесспорным великим державам» он отнес США, Россию, Китай и Индию, добавив, что Европа могла бы стать одной из них, если бы действовала как единое целое, а не как «дочерняя структура США».

Сакс подчеркнул необходимость не только многополярности, но и многосторонности — международной системы мира и права, основанной на Уставе ООН, который, по его мнению, систематически подрывается Вашингтоном.