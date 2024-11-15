Предпосылки для создания ядерного оружия на Украине имеются. Достаточно вспомнить научно-техническую базу некогда передового предприятия УССР Южмаш и наличие гражданской атомной промышленности. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

Ядерная тема уже третий год так или иначе остается наиболее животрепещущей как в России, так и на Западе. Примечательно то, что в последнее время ньюсмейкером стала сама Украина.

«Регулярные утечки в СМИ о якобы забытых ядерных боеголовках после 1996 года или о наличии соответствующей инфраструктуры для быстрого создания ОМУ будоражат сознание обывателя как никогда раньше. С уверенностью можно сказать, что „ядерный триллер“ инспирирован все той же известной командой КВНщиков, ныне заседающей на Банковой в Киеве», — сказал Киселев.

Резкая и непредвиденная смена политического ландшафта в США и однозначная ставка Владимира Зеленского на кандидата от демократической партии заставляют последнего переосмыслить собственные подходы к взаимодействию со старшими партнерами.

Несмотря на наличие какой-никакой инфраструктуры, любые стратегические решения по Украине принимаются в Вашингтоне, пояснил эксперт.

«США, как обладатели крупнейшего ядерного боезапаса, не заинтересованы в увеличении членов „ядерного клуба“, о чем свидетельствует их позиция на международной арене. Более того, никто не собирается отдавать такую судьбоносную вещь в руки несубъектных и неадекватных граждан из Киева, иначе это бы стало катастрофой для всего мира, в первую очередь США. Поэтому данный политический финт Зеленского выглядит как осознание им скорого окончания своей политической карьеры», — объяснил политолог.