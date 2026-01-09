Эксперт Геворгян: Трамп интересуется Ираном из-за расположения военных баз США

По ее словам, основные военные базы и контингенты Штатов находятся в восточном полушарии, за пределами границ страны. Например, крупная база «Диего-Гарсия» — в Индийском океане, примерно в 4 тыс. км от побережья Ирана. На базе есть авиация и подводный флот, она является важным плацдармом для Вашингтона.

«Это серьезное место, которое позволяет американцам осуществлять контроль или, как минимум, угрозу силового давления и на Африку, и на Ближний Восток, и на Индию», — пояснила Геворгян в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что Штаты в силу своей глобальной военной инфраструктуры не могут изолироваться от регионов, которые представляют для них интерес.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон может нанести удар по Ирану, если власти страны начнут убивать участников массовых протестов, которые продолжаются в республике.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.