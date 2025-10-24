Эксперт Федоров: Франция может увеличить военный бюджет из-за страха перед РФ

«В обсуждении предстоящего бюджета одна из главных тем — военные расходы Франции. Вчера выступали, и начальник французского Генштаба и в нижней палате в комитете по обороне начальник Генштаба сухопутных войск и нагнетали страху. „Неминуема конфронтация с Россией через три-четыре года, надо готовиться, Россия не остановится“», — сказал Федоров

Он добавил, что результате этого военный бюджет республики увеличивается примерно на 12% на 2026 год, он превысит 57 млрд евро.

Ранее военный эксперт, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» Роман Насонов рассказал РИАМО, что риторику начальника Главного штаба Франции о подготовке к войне с РФ можно оценивать как абсолютно выгодную для военного командования и для верхушки в стране.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.