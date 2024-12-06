Эксперт Баранов: интервью Лаврова Карлсону поможет донести позицию РФ до США

Интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону стремительно набирает просмотры. Член экспертного клуба «Дигория», директор филиала российского общества «Знание» в Новосибирской области, зампред комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов в разговоре с РИАМО сообщил, что это интервью поможет достучаться до англоязычного населения, которое не слышит альтернативных мнений о РФ, кроме мейнстримной точки зрения.

Такер Карлсон снова посетил Москву, где пообщался с Сергеем Лавровым. В диалоге журналиста и главы МИД РФ был затронут обширный блок тем, в том числе украинский кризис, возможное начало переговоров с Киевом и взаимоотношения с США.

Лавров продемонстрировал открытость России к конструктивному общению с западными СМИ в этом диалоге, который преимущественно предназначался для англоязычных зрителей.

«Важными тезисами Сергея Лаврова стали заявления о том, что Россия не стремится к эскалации конфликта на Украине, но реагирует на использование против нашей страны иностранного вооружения. Одним из ярких примеров такого реагирования министр назвал удар „Орешником“ по „Южмашу“. Еще один важный нюанс — рассказ Сергея Лаврова об избегании американскими и европейскими политиками всяких контактов с ним во время международных мероприятий. Это публичное проявление неуважения к российской стороне и нашей позиции», — высказался Баранов.

Западные медиа предсказуемо отреагировали на публикацию Карлсона, представив Россию в роли зачинщика конфликта и исказив суть высказываний Лаврова, придав им угрожающий характер. Но главным в интервью является другое: Карлсон, известный своими консервативными взглядами, создал уникальную медиаплатформу для тех американцев, кто ищет альтернативный взгляд на события. Это интервью, моментально ставшее главной темой ведущих западных СМИ, открывает возможность для думающей аудитории выйти за рамки однобокого освещения событий мейнстримными медиа и увидеть ситуацию под другим углом.