Экс-президент США Обама заявил о существовании инопланетян

Бывший американский президент Барак Обама дал интервью журналисту Брайану Тайлеру Коэну, в котором заявил, что инопланетяне существуют, но лично он с ними не встречался. Отрывок диалога с политиком опубликовал Mash .

В какой-то момент беседы Брайан Тайлер Коэн задал Обаме вопрос: «Инопланетяне реальны?» и получил развернутый ответ.

«Они существуют, но я их не видел. И они не содержатся в Зоне 51 (секретный военный объект ВВС США в штате Невада, ставший центральным элементом множества теорий заговора об инопланетянах и НЛО — ред.). У них нет никакого подземелья. Только огромная конспирация. И они скрыли все от президента США», — сказал Обама с улыбкой на лице.

После этого журналист поинтересовался у бывшего американского президента, ответ на какой вопрос тот хотел получить в момент, когда занял пост лидера США в 2009 году. Обама не растерялся и в шутку заявил, что искал ответ на вопрос: «Где пришельцы?».

Барак Обама занимал пост 44-го президента США два полных срока подряд — с 2009 по 2017 годы. В 2017 году на выборах победил Дональд Трамп, который в настоящее время является действующим президентом страны, переизбравшись повторно на этот пост после экс-лидера США Джо Байдена в 2024 году.

