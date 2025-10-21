Экс-президент Франции Саркози может стать библиотекарем в тюрьме

Бывший французский президент Николя Саркози может быть назначен на должность библиотекаря в исправительном учреждении, считает правозащитник Иван Мельников, сообщает aif.ru .

Мельников отметил, что во французских тюрьмах существует возможность получения разных профессий, в том числе и управленческих. Однако маловероятно, что Саркози будет принудительно привлечен к физическому труду, например, к шитью, особенно учитывая его возраст, если только он сам не проявит такого желания.

Правозащитник предположил, что экс-президенту Франции могут предложить спокойную работу, изолированную от большого скопления людей.

«Возможно, он будет работать в тюремной библиотеке. То есть ему предложат стать библиотекарем. Это было бы логично», — подытожил Мельников.

Ранее Саркози выразил удивление строгим приговором суда, заявив, что не ожидал реального тюремного заключения. Он подчеркнул, что обвинение не требовало такого наказания. Адвокаты бывшего президента выражают уверенность в его скором освобождении, к Рождеству.

70-летнего Саркози признали виновным в получении незаконного финансирования из Ливии для его предвыборной кампании 2007 года. Он будет отбывать наказание в одиночной камере.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.