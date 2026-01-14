Экс-премьер Украины: Тимошенко систематически занималась подкупом депутатов Рады

По его словам, у Национального антикоррупционного бюро Украины есть данные о проплаченных голосованиях многих депутатов Рады.

«Она на протяжении уже 30 лет является депутатом Верховной рады, и она систематически занималась вот этим процессом», — отметил он.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины начали проводить обыски в киевском офисе политика в ночь среду. Также антикоррупционные органы нагрянули к ней в частную резиденцию.

Сама Тимошенко заявляет, что невиновна. Она назвала обыски «пиар-ходом» — якобы конкуренты таким способом хотят избавиться от нее. По словам Тимошенко, 30 «вооруженных до зубов мужчин захватили здание, взяли в заложники сотрудников», но ничего не нашли.

Тимошенко ранее уже попадала под следствие на Украине. В 2001 году ее обвиняли в контрабанде газа, женщина провела в СИЗО около 40 дней. В 2011 она стала фигуранткой дела о превышении должностных полномочий и провела в заключении 2,5 года.

