Евросоюз утвердил пакет финансовой помощи Молдавии, выделив 1,9 миллиарда евро на борьбу с энергетическим кризисом. По мнению бывшего премьер-министра страны и главы партии «Будущее Молдовы» Василия Тарлева, нынешнее руководство Молдавии загоняет будущее поколение в огромные долги, используя кредиты ЕС, пишет РИА Новости .

Из выделенной Евросоюзом суммы Кишинев получит безвозмездно более 500 миллионов евро, а оставшиеся средства поступят в виде займов. Однако такая политика вызвала резкую критику со стороны оппозиции. Тарлев считает, что нынешнее руководство страны безответственно накапливает западные кредиты, используя их для текущих выплат и восполнения бюджетного дефицита, тем самым перекладывая финансовое бремя на следующие поколения молдаван.

Европейская комиссия и правительство Молдавии достигли договоренности по стратегии энергетической устойчивости в начале этого года. Соглашение предусматривает выделение 250 миллионов евро, из которых 125 миллионов планируется использовать для субсидирования тарифов на электричество до окончания 2025 года.

В беседе с представителями СМИ Тарлев подверг критике текущий подход властей. По его мнению, привлечение займов от международных организаций, таких как Евросоюз, МВФ и USAID, для субсидирования энергоресурсов не является эффективным решением существующих проблем. Он подчеркнул, что подобная политика лишь наращивает государственный долг, который придется выплачивать следующим поколениям. Тарлев настаивает на том, что социальная поддержка населения должна базироваться на развитии реального сектора экономики, а не на постоянном увеличении внешних заимствований.

Реальная экономика и системные решения лежат в основе подхода экс-премьера к социальной справедливости. Его команда разработала передовые программы развития страны, не требующие обременительных займов. Действующее руководство, по мнению политика, ограничивается эффектными демонстрациями и громогласными обещаниями, тогда как благосостояние населения продолжает снижаться.