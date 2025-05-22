Экс-канцлер ФРГ призвала к единству в ЕС, чтобы избежать разрушения

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала усиление пограничного контроля на границах ФРГ, заявив, что такие меры угрожают единству Европы, сообщает РБК .

«Я не верю, что мы сможем окончательно победить нелегальную миграцию на германско-австрийской или германско-польской границе», — подчеркнула она в интервью Der Spiegel.

Меркель напомнила, что всегда выступала за общеевропейские решения, а односторонние действия отдельных стран ставят под удар Шенгенское соглашение и свободу передвижения.

«Потому что иначе мы можем увидеть, как Европа будет разрушена», — предостерегла экс-канцлер.

Нынешнее правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем (ХДС/ХСС) ужесточило контроль на всех сухопутных границах, дополнительно направив туда 3 тысячи полицейских. За первую неделю действия новых мер въезд в страну запретили 739 людям — на 50% больше, чем неделей ранее. Среди них оказались 51 проситель убежища, причем 32 были сразу депортированы. Для сравнения: ранее Германия разрешила въезд 44 беженцам, не отказав никому.

Мерц пообещал «без исключений» возвращать всех, кто пытается пересечь границу нелегально. Глава МВД Александр Добриндт, курирующий ужесточение контроля, дал понять, что новый кабинет отказывается от миграционной политики Меркель. При ней Германия не закрывала границы для беженцев, в основном из Сирии, следуя нормам ЕС, обязывающим рассматривать ходатайства о предоставлении убежища. Теперь Берлин, по сути, оспаривает этот подход, что может спровоцировать кризис в Шенгенской зоне.