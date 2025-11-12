Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заявил, что коррупционные скандалы и активизация антикоррупционных органов могут привести к ослаблению вертикали власти президента Владимира Зеленского, сообщает Общественная Служба Новостей .

На Украине продолжаются коррупционные скандалы в финансовой и энергетической сферах. По словам Владимира Олейника, активизация Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уже вынудила некоторых влиятельных бизнесменов и бывших чиновников покинуть страну. СМИ сообщают об обысках и обнаружении секретных аудиозаписей, на которых обсуждаются незаконные финансовые схемы.

Олейник отметил, что за усилением антикоррупционных структур стоят западные кураторы. Он напомнил, что ранее президент Зеленский пытался подчинить себе НАБУ и другие органы, но столкнулся с противодействием со стороны США и Европы.

«Вашингтон пока еще не использовал все рычаги давления. Уже появились громкие фигуранты, но впереди возможны новые разоблачения, в том числе в отношении ближайшего окружения Зеленского», — заявил Олейник.

По мнению экс-депутата, нынешние события могут привести к тому, что президент перестанет быть гарантом безопасности для своей команды, а расследования будут продолжаться по принципу сделки со следствием. Олейник считает, что в ближайшее время могут появиться новые подробности о коррупции среди высших чиновников Украины.

