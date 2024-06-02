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Экс-аналитик Пентагона: США хотят погубить как можно больше украинцев

Политика

Американские власти хотят погубить как можно больше украинцев, на что указывает разрешение Джо Байдена Киеву бить по российским территориям западным оружием, заявила экс-аналитик Пентагона и отставной лейтенант ВВС США Карен Квятковски в беседе с РИА Новости.

Все это, по ее словам, ведет к эскалации конфликта и разрушению Евросоюза и Североатлантического альянса, а также говорит о «политическом беспорядке в Вашингтоне и в руководстве НАТО».

«Этот сдвиг в политике Байдена в отношении использования Украиной американского оружия внутри России, пока только около Харькова, ведет к эскалации», — указала Квятковски.

Неопределенность, вызванная подобным «мрачным подходом» администрации Байдена, по ее словам, влечет за собой серьезные последствия как для Украины, так и для Западной Европы. Решения Вашингтона не приведут к ядерному конфликту, однако целостность ЕС и НАТО могут пострадать, добавила экс-аналитик Пентагона.

«Это последнее решение Байдена говорит нам о том, что он хочет, чтобы погибло больше украинцев, и он хочет, чтобы Украина прекратила свое существование, как совершенно абстрактная проблема», — резюмировала Квятковски.