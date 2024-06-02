Экс-аналитик Пентагона: США хотят погубить как можно больше украинцев

Американские власти хотят погубить как можно больше украинцев, на что указывает разрешение Джо Байдена Киеву бить по российским территориям западным оружием, заявила экс-аналитик Пентагона и отставной лейтенант ВВС США Карен Квятковски в беседе с РИА Новости .

Все это, по ее словам, ведет к эскалации конфликта и разрушению Евросоюза и Североатлантического альянса, а также говорит о «политическом беспорядке в Вашингтоне и в руководстве НАТО».

«Этот сдвиг в политике Байдена в отношении использования Украиной американского оружия внутри России, пока только около Харькова, ведет к эскалации», — указала Квятковски.

Неопределенность, вызванная подобным «мрачным подходом» администрации Байдена, по ее словам, влечет за собой серьезные последствия как для Украины, так и для Западной Европы. Решения Вашингтона не приведут к ядерному конфликту, однако целостность ЕС и НАТО могут пострадать, добавила экс-аналитик Пентагона.

«Это последнее решение Байдена говорит нам о том, что он хочет, чтобы погибло больше украинцев, и он хочет, чтобы Украина прекратила свое существование, как совершенно абстрактная проблема», — резюмировала Квятковски.