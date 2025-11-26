Экономическое сотрудничество России и ОАЭ превысило 11 миллиардов долларов

Более двух миллионов российских туристов выбрали Объединенные Арабские Эмираты для отдыха в 2025 году, сообщает РИА Новости .

Такую цифру озвучил посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер на официальном приеме по случаю национального праздника страны. Дипломат подчеркнул, что туристический обмен между государствами продолжает динамично развиваться: с эмиратской стороны Россию в этом же году посетили свыше 70 тысяч путешественников.

Посол отметил, что с 2023 года товарооборот между странами преодолел отметку в 11 миллиардов долларов США.

«Наши государства связывают тесная дружба и партнерство, основанное на взаимном уважении», — заявил аль-Джабер.

По его словам, сотрудничество активно развивается не только в экономической, но и в культурной, научной и туристической сферах, что способствует дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что россияне на 35% чаще стали бронировать отели за границей на Новый год.

