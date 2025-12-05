Екатерина Диброва. Биография

Екатерина Диброва — президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова, организатор здравоохранения, член экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике, академик РАЕН, кандидат экономических наук.

Образование. Трудовая деятельность

Екатерина Александровна Диброва родилась 28 марта 1960 года в Перми.

В 1983 году окончила экономический факультет Московского авиационного института. Позже получила степень магистра по специальности «организация и управление в здравоохранении» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Кандидат экономических наук.

Опыт работы в здравоохранении более 30 лет.

Участие в деятельности общественных организаций в области здравоохранения

— Член экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике;

— руководитель отделения регенераторной и плацентарной медицины и активного долголетия при секции биомедицины в Российской академии естественных наук;

— член Всероссийской организации качества в составе комитета по качеству медицинской помощи РФ;

— член Японского медицинского общества клинической плацентарной медицины (JSCPM);

— член генерального совета «Деловая Россия» (2017-2021).

Участие в мероприятиях в сфере медицины и здоровьесбережения

Проводит активную общественно-социальную работу, участвуя в ряде важных государственных и отраслевых мероприятий:

— Петербургском международном экономическом форуме, где регулярно участвовала, а также выступила в качестве организатора панельной стратегической сессии на площадке «Территории инноваций»;

— Евразийском женском форуме;

— форуме "Женщины за сохранение традиций";

— международном конгрессе «Здоровье нации — сила государства»;

— российско-японском форуме «Точки соприкосновения», организованном под эгидой двух крупнейших медиа — «Российской газеты» и японской «Майнити Симбун»;

— Втором инвестиционном медицинском форуме;

— международной выставке франшиз Buybrand;

— всероссийском конкурсе «Парад клиник»;

— выставке Intercharm;

— всероссийской научно-практической конференции «Здоровье населения Российской Федерации. Проблемы законодательного обеспечения» и конференции «Формирование здорового образа жизни как личностного и национального приоритетов» под эгидой Совета Федерации и других различных конференциях по антивозрастной и эстетической медицине.

Организация мероприятий

Фото - © пресс-служба Екатерины Дибровой

В 2020 году Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова провел международный междисциплинарный форум «Полипептидная терапия: новые возможности для России».

Стала инициатором и организатором международной научной конференции «Медицина против старения» с участием лауреата Нобелевской премии в области медицины и физиологии профессора Люка Монтанье, проекта «Культура жить. Активное долголетие» в Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, являлась соорганизатором круглого стола «Модно быть здоровым» в рамках международного форума «Содружество моды» и выставки «Врачи Великой Победы», приуроченной к 80-летию Победы.

Вошла в организационный комитет первого международного научно-образовательного конгресса «Интеллектуальный код содружества», проводимого при поддержке Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ и Совета Федерации, приняла участие в различных пресс-конференциях.

Научная деятельность

Фонд под руководством Екатерины Дибровой поддерживает инновационные проекты — благодаря деятельности организации было проведено более 60 исследований, опубликовано свыше 130 научных статей, привлечено к исследованиям и научно-просветительской деятельности около 100 отечественных и международных медицинских экспертов.

Проектная деятельность

Всероссийская научная школа «Медицина молодая»

Фото - © пресс-служба Екатерины Дибровой

В 2020 году Екатерина Диброва как президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова выступила инициатором и организатором проекта «Всероссийская научная школа „Медицина молодая“, который входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента РФ Владимира Путина № 231 от 25 апреля 2022 года.

Организаторами проекта являются Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова, министерство здравоохранения РФ при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Фонда президентских грантов и научном сопровождении ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России и Университетской клиники МНОИ МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 2025 году проект стал обладателем премии «Социальные лидеры России» в номинации «Лучшая практика привлечения молодежи к реализации общественно значимых проектов», учрежденной госкорпорацией «Росатом» при поддержке Совета Федерации.

Стратегической целью проекта является вовлечение молодых ученых-медиков в решение практически значимых для здравоохранения вопросов уже на этапе становления их научной карьеры.

Фото - © пресс-служба Екатерины Дибровой

В рамках проекта проводится одноименный конкурс. С момента его проведения (2021-2024) в нем приняли участие молодые ученые из 186 вузов и НИИ из 52 регионов России, а также из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. Проект входит в программу Десятилетия науки и технологий и в план научно-практических мероприятий министерства здравоохранения Российской Федерации. Также конкурс вошел в список мероприятий, реализуемых в рамках Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023–2030 годы, и при поддержке совета Евразийского женского форума (ЕЖФ) объявлена специальная номинация «Лучший проект женщины-ученой».

Филатовский культурный форум

В 2025 году Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова под руководством Екатерины Дибровой реализовал проект, приуроченный к 150-летию академика В. П. Филатова, — Филатовский культурный форум. В рамках мероприятия прошли: научно-деловая программа, культурная программа — спектакль «Каждый человек должен видеть солнце», фотоконкурс для работников российского здравоохранения.

Научная и общественная позиция

Екатерина Диброва ведет активную научную и общественную работу. Под ее руководством Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова сохраняет научное наследие великого ученого, именем которого названа организация. Открытия Филатова смогли поднять медицинскую науку на новый уровень: благодаря разработанным им методам лечения биомедицина XXI века смогла создать качественно новые средства, позволяющие улучшить охрану и восстановление здоровья людей. Эти фундаментальные знания фонд передает молодым врачам и ученым, что в конечном итоге способствует улучшению качества жизни россиян.

Екатерина Диброва является сторонником развития тканевой терапии, считая этот метод перспективным для решения многих задач современного здравоохранения. Фонд развивает это направление, обеспечивая теоретическую и практическую базу для новых исследований и разработок.

Екатерина Диброва убеждена, что поддержка молодого медицинского сообщества — это инвестиция в здоровье нации.

«Наша цель — создание для молодых ученых особой среды, способствующей их развитию и самореализации. Всероссийская научная школа „Медицина молодая“ стартовала в 2021 году, и с тех пор это начинание выросло в целую экосистему поддержки талантов. Наша инициатива содействует прогрессу в науке и технологиях в России, движению к технологическому суверенитету, повышению доступности прорывных медицинских решений для людей, поддержанию роли и авторитета российского ученого-медика», — подчеркивает Екатерина Диброва.

Фото - © пресс-служба Екатерины Дибровой

Издательская деятельность

Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова ведет издательскую деятельность с момента основания в 2019 году. С тех по изданы десятки книг, преимущественно научных, как актуальных — например, посвященные развитию биотехнологий, так и ретроспективных (исследования выдающихся ученых-медиков нашей страны разных лет).

Екатерина Диброва стала инициатором выпуска альманахов «Тканевая терапия. Плацента» в трех томах, репринтных изданий научных трудов академика В. П. Филатова в четырех томах. Все эти издания безвозмездно передаются в научные библиотеки медицинских вузов и НИИ, общественные библиотеки.

Екатерина Диброва является автором-составителем книги «Академик В. П. Филатов. Обыкновенный русский гений», выпущенной в 2025 году и ставшей в этом же году победителем VII премии в области медицинской литературы «Здравомыслие» в специальной номинации «Выбор попечительского совета». Награду вручила на торжественной церемонии в Москве заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор Инна Святенко. Комментируя выбор жюри этого года, она отметила, что книги — лауреаты являются уникальным кладезем информации, которая полезна всем, кто интересуется медициной.

Издание открывает новые страницы жизни выдающегося хирурга-офтальмолога, которому принадлежит открытие мирового значения — тканевой терапии. Этот метод стал одним из основных современных биотехнологий. Сборник содержит уникальные архивные документы, воспоминания и стихи академика.

Награды

Отмечена благодарностями председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ В. И. Матвиенко (2018, 2021, 2024).

Награждена Почетным знаком общественного признания «Золотая звезда И. И. Мечникова» (2014).

Получила государственную международную экологическую премию Ecoworld в номинации «Экология и здоровье человека» за выдающиеся достижения в области окружающей среды и обеспечения и экологической безопасности в Государственной Думе (2018 год), медаль «В память о 110-летии со Дня Рождения Мусы Джалиля» (2018 год), серебряную медаль имени И. П. Павлова «За вклад в развитие медицины и здравоохранения» (2019) и другие памятные медали.

Имеет награду Русской православной церкви — орден Русской православной церкви Преподобной Евфросинии, Великой княгини Московской за особый вклад в укрепление духовных традиций, развитие социального служения и церковно-общественную деятельность (2021).

Награждена почетной наградой Московской городской думы москвичам, внесшим значительный вклад в развитие города (2025).

Обладатель премии в области медицинской литературы «Здравомыслие», как автор сборника «Академик В. П. Филатов. Обыкновенный русский гений: документы, воспоминания, стихи» (2025).

Личная жизнь. Увлечения

Состоит в браке, есть дочь и сын.

Увлекается чтением литературы по саморазвитию, театром, горными лыжами.