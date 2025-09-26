ЕК хочет выделить Украине «репарационный кредит» на 140 млрд евро за счет РФ

Еврокомиссия предлагает выделить Украине «репарационный кредит», размер которого составляет 140 млрд евро, это будет сделано за счет замороженных на Западе активов РФ, сообщает ТАСС .

Как пишет европейское издание Politico со ссылкой на записку ЕК, комиссия довела данное предложение до сведения государств — участниц ЕС. Его планируют обсудить послы ЕС, а потом — лидеры стран на встрече в Копенгагене, которая планируется на следующей неделе.

В предложении отмечено, что можно выделять деньги Украине траншами и использовать российские средства как на «военное сотрудничество», так и на бюджетную поддержку страны.

10 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия не планирует конфисковывать замороженные на Западе активы РФ, но использует эти деньги для выдачи кредитов Украине.

Также позднее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС рассматривает передачу российских замороженных активов на погашение кредитов Украины. Они прорабатывают техническую сторону вопроса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.