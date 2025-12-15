«Единая Россия» подвела итоги работы в 2025 году и обозначила планы на 2026 год

«Единая Россия» практически завершила выполнение своего основного программного документа, с которым победила на выборах в Госдуму в 2021 году: только в этом году фракция внесла в нижнюю палату парламента 248 законодательных инициатив, абсолютное большинство из которых связано с народной программой, а также добилась, чтобы в бюджете следующего года финансирование ее мероприятий было увеличено на 174 млрд рублей, подчеркнул Дмитрий Медведев на заседании Генсовета, сообщает пресс-служба партии.

«Эти деньги пойдут на капремонт школ, модернизацию научной инфраструктуры, лечение редких и сложных заболеваний, социальную газификацию, развитие села, строительство дорог, поддержку фонда „Защитники Отечества“. Это все — исключительно важные направления для очень большого количества граждан нашей страны», — сказал он.

При этом важно, что судьбоносные изменения в жизни страны и экономики вносят в народную программу свои коррективы.

«Одно из главных подтверждений этому — забота об участниках спецоперации и членов их семей. Партия дополнила народную программу соответствующим разделом после начала СВО. И только в этом году обеспечила принятие 17 законов, которые усилили эту поддержку», — отметил Дмитрий Медведев.

Еще один пример — работа «Единой России» по повышению минимального размера оплаты труда.

«Глава государства поставил задачу довести его до величины, которая ощутимо превышает прожиточный минимум трудоспособного человека. В следующем году МРОТ превысит 27 тыс. рублей. Это практически на треть выше прожиточного минимума, который действует в настоящий момент. Очевидно, что на этом нельзя останавливаться. Мы продолжим заниматься этой темой», — отметил он.

Обо всем, что сделано, необходимо подробно рассказать избирателям и параллельно запустить площадки для сбора предложений в новую версию программы, добавил Председатель партии.

«Именно так, в прямом контакте с избирателями, с гражданами нашей страны, мы с вами должны сформировать новую народную программу», — уверен он.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, благодаря Народной программе общество привлекается к участию в управлении государством.

«В Подмосковье на сегодняшний день мы более чем на 90% выполнили наказы по Народной программе, сформированной в 2021 году. Президент страны неоднократно подчеркивал, что в центре всех программ и планов должен быть человек. Это и есть наш приоритет. Поэтому главная задача партии — повышение качества жизни наших граждан. Мы уже ведем сбор наказов на предстоящий период. Приоритеты будем определять вместе с жителями», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В том, что сегодня «Единая Россия» прочно ассоциируется с реальной помощью людям в трудных ситуациях, во многом заслуга добровольцев, считает Дмитрий Медведев. В гуманитарной и волонтерских миссиях «Единой России» участвуют 8,5 тысяч человек. Они доставили уже более 145 тыс. тонн гуманитарных грузов жителям воссоединенных регионов и бойцам.

«Активисты работают в госпиталях и восстанавливают мирную жизнь в регионах, пострадавших от боевых действий, помогают предотвращать и чрезвычайные ситуации, включая техногенные чрезвычайные ситуации, ликвидировать их последствия. Например, в Иркутской области и на Черноморском побережье. Вся эта деятельность партии находится на виду, она востребована, и она должна быть продолжена», — заявил он.

По мнению Дмитрия Медведева, хорошей проверкой для «Единой России» стал ЕДГ-2025: партия одержала убедительную победу, а ее кандидаты получили 80% всех мандатов.

На выборах в Госдуму «Единой России» нужно получить поддержку абсолютного большинства избирателей и для этого у нее есть все возможности, подчеркнул Председатель партии.

Чтобы сформировать на местах слаженные команды, которые приведут партию к победе в ходе избирательной кампании, Дмитрий Медведев предложил объявить 2026 год Годом местных отделений «Единой России».

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев представил ключевые достижения партии в 2025 году: победу в ЕДГ, результаты реализации народной программы, гуманитарных миссий, партпроектов, итоги партийного строительства и обновления инфраструктуры «Единой России», новые направления в партийном образовании и работе МГЕР.

В 2025 году по народной программе построено 60 новых школ, 54 детских сада и 749 школ отремонтировано, более 1300 амбулаторий, поликлиник, ФАПов отремонтированы и построены по всей стране.

В 2026 году в бюджете на реализацию главного партийного документа выделено 5,9 трлн рублей.

Говоря о работе с партийной инфраструктурой, он сообщил, что в 2026 году партия проведет конкурс первичных отделений по всей стране: в нем примут участие все 87 тысяч первичек, а фонд грантов победителям составит 200 миллионов рублей.

В 2025 году партия усилила Высшую партийную школу. Основные направления: отбор и подготовка спикеров, которые смогут представлять «Единую Россию» на дебатах.

Секретарь Генсовета «Единой России» считает, что партия в 2026 году уверенно и организованно проведет избирательную кампанию.

«Мы должны отчитаться по народной программе. Планируем провести отраслевые форумы в столицах федеральных округов. Далее начнется подготовка новой программы, пройдет предварительное голосование. Участники специальной военной операции, напомню, получают плюс 25% голосов. А наша задача в рамках института наставничества — подготовить ребят таким образом, чтобы саму избирательную кампанию, активную ее фразу, они прошли профессионально и достойно. Далее состоится Съезд, выдвижение списка кандидатов и сама избирательная кампания. И мы продолжим работать над нашей внутренней инфраструктурой, открывая новые возможности местных отделений», — подчеркнул Якушев.

Кроме того, Дмитрий Медведев вручил членские билеты Герою РФ Юрию Абаеву, участникам СВО Роману Ляпкину, Григорию Тапилину и Михаилу Черничкину, а также первому зампреду комитета Совфеда по международным делам Андрею Денисову и директору ООО «ВПК» Данияру Максудову.