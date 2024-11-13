Economist: выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года

Economist спрогнозировал дату выборов на Украине. По версии журнала, они могут пройти уже 25 мая 2025 года, сообщает РИА Новости .

Как пишет издание, разговоры о смене руководства вызваны падением морального духа на Украине.

Как пишет издание, киевские политики обсуждают две даты: «20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и прекращения военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов».

Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на выборах в США может означать конец для президента Украины Владимира Зеленского, согласно мнению аналитиков. Эксперты уверены, что шансы Зеленского на выживание стремятся к нулю, и планы его ликвидации уже подготовлены спецслужбами.