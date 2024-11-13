Economist: выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года
Economist спрогнозировал дату выборов на Украине. По версии журнала, они могут пройти уже 25 мая 2025 года, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание, разговоры о смене руководства вызваны падением морального духа на Украине.
Как пишет издание, киевские политики обсуждают две даты: «20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и прекращения военного положения, и 25 мая, самая ранняя обсуждаемая дата выборов».
Ранее сообщалось, что победа Дональда Трампа на выборах в США может означать конец для президента Украины Владимира Зеленского, согласно мнению аналитиков. Эксперты уверены, что шансы Зеленского на выживание стремятся к нулю, и планы его ликвидации уже подготовлены спецслужбами.