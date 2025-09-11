сегодня в 18:41

Джардула о гибели Кирка: американское общество страдает от психопроблем

Трагическая смерть политического активиста Чарли Кирка может стать моментом истины для американского общества. Такое мнение высказал соведущий портала TruthWire, журналист Крейг Джардула, сообщает RT .

Джардула отметил, что убийство Кирка должно заставить жителей США задуматься о глубоком нездоровье нации.

Журналист, работающий вместе с известным расследователем Келли Джексоном, подчеркнул, что психическое состояние американцев находится на рекордно низком уровне. По его словам, в основе проблемы лежит психологическая нестабильность общества, и данная ситуация требует серьезного осмысления.

Кирк был ранен в шею во время встречи со студентами в штате Юта 10 сентября. Инцидент зафиксирован на видео, которое впоследствии распространилось в Сети.

По словам Джардулы, среди лиц, совершавших массовые убийства в США, встречаются люди, принимающие психотропные препараты. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении привлечь к ответственности всех причастных к нападению на Кирка, которого врачи так и не смогли спасти.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» и преподаватель ИОН РАНХиГС Артемий Атаманенко заявил, что Трамп воспринял убийство Кирка как происшествие национального масштаба.

