Джардула о гибели Кирка: американское общество страдает от психопроблем
Трагическая смерть политического активиста Чарли Кирка может стать моментом истины для американского общества. Такое мнение высказал соведущий портала TruthWire, журналист Крейг Джардула, сообщает RT.
Джардула отметил, что убийство Кирка должно заставить жителей США задуматься о глубоком нездоровье нации.
Журналист, работающий вместе с известным расследователем Келли Джексоном, подчеркнул, что психическое состояние американцев находится на рекордно низком уровне. По его словам, в основе проблемы лежит психологическая нестабильность общества, и данная ситуация требует серьезного осмысления.
Кирк был ранен в шею во время встречи со студентами в штате Юта 10 сентября. Инцидент зафиксирован на видео, которое впоследствии распространилось в Сети.
По словам Джардулы, среди лиц, совершавших массовые убийства в США, встречаются люди, принимающие психотропные препараты. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении привлечь к ответственности всех причастных к нападению на Кирка, которого врачи так и не смогли спасти.
Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» и преподаватель ИОН РАНХиГС Артемий Атаманенко заявил, что Трамп воспринял убийство Кирка как происшествие национального масштаба.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.