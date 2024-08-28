Даванков предложил ограничить расходы из бюджетов на концерты

В Госдуме предлагают ограничить стоимость концертов для бюджетников

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил ограничить стоимость концертов для бюджетников одним миллионом рублей, пишет РИА Новости .

Ранее власти Оренбурга заключили контракт на концерт певца SHAMAN на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием певца SHAMAN, в Новгородской области за выступление Олега Газманова заплатили 8,25 миллиона рублей.

«В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан», — заявил политик и обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой оценить необходимость введения предельной стоимости государственных и муниципальных закупок концертов.

Сэкономленные средства можно направить на помощь эвакуировавшихся из Белгородской и Курской областей, отметил парламентарий.