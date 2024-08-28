Даванков предложил ограничить расходы из бюджетов на концерты
Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил ограничить стоимость концертов для бюджетников одним миллионом рублей, пишет РИА Новости.
Ранее власти Оренбурга заключили контракт на концерт певца SHAMAN на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием певца SHAMAN, в Новгородской области за выступление Олега Газманова заплатили 8,25 миллиона рублей.
«В период проведения специальной военной операции организация дорогостоящих развлекательных мероприятий вызывает возмущение у граждан», — заявил политик и обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой оценить необходимость введения предельной стоимости государственных и муниципальных закупок концертов.
Сэкономленные средства можно направить на помощь эвакуировавшихся из Белгородской и Курской областей, отметил парламентарий.