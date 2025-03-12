Дугин рассказал, когда США избавятся от Украины

По мнению Дугина, президент США Дональд Трамп в ближайшее время может войти в политическую и экономическую конфронтацию с Европой, Канадой, Гренландией.

Вашингтон испытывает серьезные проблемы с мексиканскими наркокартелями. Ему приходится вести торговые войны.

«Украина с ее редкоземельными металлами будет ему не просто не нужна — он нам ее с удовольствием отдаст, чтобы мы этот токсичный отход получили и 10 лет им занимались, ни во что больше не вовлекаясь, — заявил философ.

Ранее Трамп анонсировал переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на фоне завершившихся переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии.