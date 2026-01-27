Депутат Госдумы Чепа считает, что время фон дер Ляйен в Еврокомиссии закончилось

Время главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уже закончилось — она никому не нужна, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа, комментируя сообщении британских СМИ о стремлении политика подготовить ЕС к войне с Россией. Об этом пишет Газета.ru .

Парламентарий добавил, что глава Евродипломатии Кая Каллас тоже никому не нужна.

«Они пытаются из себя дуть щеки и показывать какую-то там свою значимость», — отметил Чепа.

26 января британская газета The Telegraph написала, что фон дер Ляйен пытается подготовить государства Евросоюза к войне с РФ. Она смягчила долговые правила, чтобы профинансировать долговые расходы на оборону в размере 650 млрд евро. Так глава ЕК хочет подготовить страны ЕС к войне с РФ к 2030 году.

Ранее фон дер Ляйен раскритиковали из-за ее личного покрывательства скандала на Украине из-за коррупции, к которому причастен президент Владимир Зеленский. Основная претензия к главе ЕК заключается в том, что она выгораживала политика и не привлекала его к ответственности.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.