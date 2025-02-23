Дуда прождал Трампа целый час ради встречи, которая длилась 10 минут
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Американский президент Дональд Трамп выделил лишь 10 минут на встречу со своим польским коглегой Анджеем Дудой, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Polska Agencja Prasowa.
«Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой», — прокомментировал унизительную ситуацию польский лидер.
Из материала следует, что встреча двух глав государств началась на час позже назначенного времени из-за опоздания Трампа. В рамках беседы лидеры двух страны обсуждали безопасность и интересы Польши.
Дональд Трамп занимает пост президента Соединенных Штатов с 20 января текущего года. Анджей Дуда стал первым европейским лидером, которого приняли в Вашингтоне после церемонии инаугурации республиканца.
Ранее президент Польши рекомендовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поторговаться на переговорах с Дональдом Трампом, так как последний смотрит на помощь киевскому режиму взглядом бизнесмена.