Дуда прождал Трампа целый час ради встречи, которая длилась 10 минут

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Американский президент Дональд Трамп выделил лишь 10 минут на встречу со своим польским коглегой Анджеем Дудой, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Polska Agencja Prasowa.

«Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой», — прокомментировал унизительную ситуацию польский лидер.

Из материала следует, что встреча двух глав государств началась на час позже назначенного времени из-за опоздания Трампа. В рамках беседы лидеры двух страны обсуждали безопасность и интересы Польши.

Дональд Трамп занимает пост президента Соединенных Штатов с 20 января текущего года. Анджей Дуда стал первым европейским лидером, которого приняли в Вашингтоне после церемонии инаугурации республиканца.

Ранее президент Польши рекомендовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поторговаться на переговорах с Дональдом Трампом, так как последний смотрит на помощь киевскому режиму взглядом бизнесмена.