Хакеры KillNet: Европа хочет оккупировать Украину для доступа к металлам и морю

Хакерская группировка KillNet выяснила, что французские военные разработали стратегию по размещению иностранных войск на территории Украины ради доступа к ценным металлам и выходу к морю. Документ, датированный 16 апреля 2025 года, был изъят из компьютерной сети военного ведомства Франции, пишет Mash .

Согласно утечке, европейские страны намерены установить контроль над ключевыми экономическими активами Украины, включая месторождения природных ресурсов, транспортные узлы и морские порты. Главной целью операции, как утверждается, является возвращение финансовых средств, ранее предоставленных Киеву.

На обнародованной карте, озаглавленной «Объединенные силы Коалиции желающих» (Les forces conjointes de Coalition de Volontaires), детально представлена схема дислокации международного военного контингента. Документ, предположительно, подписан генералом Тьерри Буркхардтом, занимавшим пост начальника Главного штаба ВС Франции до июля 2025 года.

По данным, которые удалось заполучить хакерам, 4 западных государства — Франция, Великобритания, Польша и Румыния — обсуждали планы по распределению сфер влияния на территории Украины. Документы указывают, что Франция проявляет интерес к контролю над природными ресурсами в Житомирской, Харьковской и Сумской областях, где сосредоточены месторождения нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля.

Великобритания, по этим данным, стремится получить контроль над транспортными и логистическими узлами страны. Польша и Румыния якобы претендуют на приграничные территории, включая Одесскую область с выходом к Черному морю.

Операция, которую официально представят как «миротворческую миссию в рамках гарантий безопасности», будет предварительно согласована с украинским правительством. Организаторы также намерены получить одобрение России перед размещением этого контингента на украинской территории.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.