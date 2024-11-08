«Дорогой, как жизнь молодая?»: глава МИД Конго по-русски говорил с Лавровым

Министр иностранных дел Жан-Клод Гакоссо встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в сочинском центре «Сириус». Африканский политик говорил с российским визави без переводчика и по-русски, кадры с места переговоров показала офпред дипломатического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Во время встречи Гакоссо обменялся с Лавровым рукопожатием и сказал по-русски: «дорогой Сергей Викторович, как жизнь молодая?». Лавров ответил, что все хорошо.

За переговорным столом глава МИД России отметил, что он очень рад видеть своего коллегу. Гакоссо поблагодарил Лаврова и подчеркнул, что быть «в этом прекрасном городе» является честью для него.

«Последний раз был здесь, наверно, четыре года назад. Для меня это всегда вызывает такие сильные воспоминания, потому что когда я был студентом на Украине, в Донецке, на подготовительном факультете, я проводил свои каникулы здесь, в Сочи», — продолжил африканский министр, говоря по-русски.

Жан-Клод Гакоссо также отметил прекрасные отношения и сотрудничество между Россией и Конго. Министр поздравил РФ за успешное проведение саммита БРИКС в Казани, подчеркнув, что это — дипломатический успех на международной арене.

«Потому что многие говорили, что Россия „находится в дипломатической изоляции“, и все видели теперь, что почти половина мира собралась в Казани», — добавил Гакоссо.

Всю свою речь глава дипломатии Конго озвучил на русском языке.