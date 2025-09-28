Додон попросил жителей Молдавии участвовать в выборах для жизни без страха
Фото - © E. O. / Фотобанк Лори
Глава наиболее крупной в Молдавии Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон, в своем Telegram-канале призвал жителей страны проголосовать на идущих выборах в парламент за жизнь, в которой отсутствует страх. В этот день обычные люди ничего не должны бояться.
Додон призвал молдаван приходить на избирательные участки и голосовать. Необходимо выбрать государство, в котором люди ничего не будут бояться.
«Выбираем нормальную жизнь для граждан», — сказал политик.
Додон добавил, что верит в Молдавию.
28 сентября в Молдавии проходят выборы однопалатного парламента. Он будет действовать на протяжении четырех лет. В выборах участвуют 15 политических партий. Для прохождения в парламент, избирательному блоку нужно набрать 7% поддержки, партии 5%, а независимому кандидату 2%.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.