Додик попросил Лаврова помочь закрыть аппарат высокого представителя в БиГ Шмидта

Лишенный мандата президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к российской стороне с просьбой о помощи. Он хочет закрыть аппарат высокого представителя в Боснии и Герцеговине (БиГ) Кристиана Шмидта, сообщает РБК .

Додик отметил, что рассчитывает на помощь главы МИД РФ Сергея Лаврова. Политик обратился к нему с просьбой содействовать через ООН закрытию аппарата высокого представителя в БиГ Шмидта.

По его словам, данная структура должна была просуществовать только год. Однако она действует уже 30 лет. Додик не рассказал, как на эту просьбу отреагировал Лавров.

Структура была создана для исполнения Дейтонского мирного соглашения в 1995 году. Сам документ положил конец гражданской войне в БиГ. С 2021 года аппарат высокого представителя в республике возглавляет Кристиан Шмидт.