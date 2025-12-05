Дмитрий Песков дал напутствие RT India перед запуском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил команду RT с созданием нового телеканала и высказал слова поддержки RT India в преддверии его запуска.

«Я хотел бы искренне поздравить команду RT, великолепную команду RT, а также зрителей RT с началом вашего вещания в Индии. Вы начали вещание в крупнейшей демократии мира», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что порой целесообразнее лишиться возможности транслировать контент в некоем небольшом государстве, именующем себя демократическим, и вместо этого начать вещание в крупнейшей демократии мира.

«Придерживайтесь самого большого. Будьте лучшими», — добавил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя запуск RT India, выразил уверенность, что новый медиаресурс поможет Индии лучше узнать Россию.

Телеканал начнет вещание в Индии 5 декабря.

