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Дмитрий Медведев о выборах в США: с Камалой Харрис покончено

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что с Камалой Харрис покончено в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает ТАСС .

«С Камалой покончено. Пусть она продолжает заразительно хохотать», — написал Медведев в соцсети X (ранее — Twitter).

Вместе с этим он добавил, что цели российской спецоперации не изменились. По словам Медведева, все они будут достигнуты.

Ранее республиканец Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. Официальный подсчет голосов еще продолжается.