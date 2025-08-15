Дмитриев заявил о «боевом» настроении перед переговорами Путина и Трампа

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, как складывается обстановка перед переговорами президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По его словам, настроение у российских делегатов «боевое», сообщает РИА Новости .

Журналисты спросили у Дмитриева, какие именно темы будут обсуждаться на саммите РФ и США. По его словам, на повестке дня экономические вопросы, урегулирование Украинского конфликта, но самое главное — восстановление отношений Москвы и Вашингтона.

Переговоры Путина и Трампа пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Старт намечен на 22:00 по московскому времени.

Ранее стали известны составы делегаций РФ и США на саммите. Американскую сторону будут представлять 16 человек.