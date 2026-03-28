Дмитриев: продолжения конфликта на Украине хотят противники встречи РФ и США

Спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционного и экономического взаимодействия с иностранными государствами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники эскалации намеренно препятствуют контактам между парламентариями РФ и США. По его оценке, такая позиция объясняется их заинтересованностью в затягивании украинского кризиса и тревогой из-за сохраняющегося межгосударственного общения, пишет ТАСС .

«Разжигатели войны делают нападки на встречу парламентариев США и России, потому что они хотят продолжения конфликта на Украине и боятся любого американо-российского диалога», — написал Дмитриев на английском языке в социальной сети X.

Дмитриев также добавил, что эти силы боятся, что диалог может выявить несостоятельность и коррумпированность продвигаемых ими повествований. Сторонники конфронтации испытывают разочарование от того, что диалог продолжается.

Делегация из пяти российских парламентариев прибыла в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны (республиканка от Флориды). 26 марта они провели переговоры с законодателями от обеих ведущих американских партий, а 27 марта состоялись их закрытые встречи с представителями администрации США, а также с экспертами из академических кругов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.