«Дипломатическая напряженность»: что происходит между Россией и Швецией

сегодня в 18:57

В посольстве РФ в Швеции обсуждают обстрелы в Киеве

В связи с информацией о повреждении здания представительства Европейского Союза в Киеве из-за обстрелов посол Российской Федерации в Швеции Сергей Беляев был вызван в шведский МИД, сообщает «Царьград» .

Накануне по аналогичной причине временный поверенный в делах России при ЕС Карен Малаян был приглашен на встречу в Брюссель с представителями Евросоюза.

Здание представительства ЕС в Киеве пострадало во время ночных авиационных ударов. В частности, были повреждены окна, но сотрудники делегации не понесли ущерба.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская армия наносит удары исключительно по военным целям и инфраструктуре украинских вооруженных сил, а случаи нанесения ущерба гражданским объектам происходят по вине украинской стороны.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери украинских войск в 2025 году уже превышают 340 тыс. военных и 65 тыс. единиц различной техники.