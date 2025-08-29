«Дипломатическая напряженность»: что происходит между Россией и Швецией
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
В связи с информацией о повреждении здания представительства Европейского Союза в Киеве из-за обстрелов посол Российской Федерации в Швеции Сергей Беляев был вызван в шведский МИД, сообщает «Царьград».
Накануне по аналогичной причине временный поверенный в делах России при ЕС Карен Малаян был приглашен на встречу в Брюссель с представителями Евросоюза.
Здание представительства ЕС в Киеве пострадало во время ночных авиационных ударов. В частности, были повреждены окна, но сотрудники делегации не понесли ущерба.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская армия наносит удары исключительно по военным целям и инфраструктуре украинских вооруженных сил, а случаи нанесения ущерба гражданским объектам происходят по вине украинской стороны.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что потери украинских войск в 2025 году уже превышают 340 тыс. военных и 65 тыс. единиц различной техники.