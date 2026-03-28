Die Zeit: сбои в работе железной дороги могут угрожать демократии Германии

Министр транспорта ФРГ Патрик Шнайдер заявил, что системные проблемы на железной дороге подрывают веру населения в способность государства эффективно функционировать. Его заявление прозвучало на фоне рекордно низкой пунктуальности поездов и миллиардных финансовых потерь перевозчика, сообщает РБК со ссылкой на Die Zeit.

Шнайдер указал, что длительные сбои в работе и ветхая инфраструктура Deutsche Bahn создают опасный прецедент. Когда граждане видят, что власти не могут решить такие вопросы, как аварийные мосты и постоянные опоздания составов, это, по его мнению, наносит ущерб демократическим основам общества.

Согласно данным компании, в 2025 году только 60% поездов дальнего следования пришли с задержкой менее шести минут. Этот результат стал самым плохим за последние годы. Министр поставил цель увеличить долю своевременных прибытий до 70% к 2029 году, однако отметил, что улучшения потребуют времени. Масштабная модернизация 42 основных железнодорожных маршрутов будет завершена лишь к 2036 году.

Финансовые итоги 2025 года для Deutsche Bahn оказались убыточными: чистый убыток составил 2,3 миллиарда евро. При этом пассажиропоток продолжил рост, увеличившись на 3,4% в годовом исчислении и достигнув 1,93 миллиарда человек. Рост обеспечили в основном региональные и городские маршруты. Объем пассажиро-километров также вырос на 2,7%, составив около 87 миллиардов, сообщает Berliner Tageszeitung.

