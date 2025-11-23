сегодня в 07:58

Die Welt: Зеленский не переживет конфронтации с украинскими ультранационалистами

Украинский президент Владимир Зеленский может не пережить конфронтации с ультранационалистами, которых не устраивают коррупционные скандалы, а также проблемы ВСУ в зоне конфликта. Об этом рассказал находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристофер Ваннер, сообщает Lenta .

В политике Зеленского появился серьезный дисбаланс. «Так просто исправить» его не выйдет.

На фоне этого могут начаться большие беспорядки. Не исключены столкновения с ультранационалистами. Не факт, что Зеленский сможет пережить такую ситуацию в политическом плане.

Ваннер подчеркнул, что президенту Украины нужно внимательно отнестись к обстоятельствам, внутри которых он оказался. Ситуация весьма непростая.

