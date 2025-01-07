Депутата Рады выгнали из эфира турецкого телевидения из-за футболки с Путиным

Турки выгнали украинского депутата из эфира за оскорбление Путина

Турецкий телеканал TRT World не выпустил в эфир депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* за отказ снять футболку с изображением, оскорбляющим российского президента Владимира Путина, сообщает РИА Новости .

«Сначала они попросили меня сменить футболку. Я отказался. Результат? Включение отменили», — написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее суд назначил Гончаренко* 10 лет колонии заочно за оправдание терроризма и фейки о ВС России.

Гончаренко* был активным участником событий в Одессе в мае 2014 года, когда националисты сожгли 48 человек.

*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов на территории РФ