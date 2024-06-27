Депутата Попова возмутили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Депутат нижней палаты парламента Евгений Попов считает слова председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина о деятельности Госдумы хамством. Об этом он заявил в Telegram-канале .

Попов увидел, как глава СК задал вопрос о миграционном законодательстве женщине-депутату. Он назвал это фирменным допросом.

Депутат возмутился словами Бастрыкина и назвал их позором для последнего. Попов отметил, что принято уже множество законов в области миграционного законодательства, а еще несколько находится в разработке прямо сейчас.

Он посоветовал главе СК самому прийти в Госдуму и высказать свои предложения.

Попов отметил, что парламент имеет власть вызвать Бастрыкина по закону, если тот не захочет явиться сам. Он надеется, что это будет сделано в ближайшее время.

Ранее Бастрыкин выступил на Петербургском международном юридическом форуме. Он заявил о необходимости изменить миграционную политику России. При этом Бастрыкин резко выразился в отношении Государственной думы, назвав ее «Государственной дурой».