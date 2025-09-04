Великобритания ввела санкции против российского движения детей и молодежи «Движение первых», а также против всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Депутат Госдумы, зампредседателя комитета по развитию гражданского общества Ольга Занко назвала это решение британских властей бессмысленным.

Комментируя решение Лондона, депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что это является подтверждением правильности пути и эффективности работы движения.

«Мы не впервые сталкиваемся с подобными мерами давления, и каждый раз это лишь доказывает: нас боятся за правду, которую мы сохраняем и передаем будущим поколениям», — отметила Занко.

По е есловам, «Волонтеры Победы» делают все для сохранения памяти о Великой Победе.

«„Волонтеры Победы“ делают всё для того, чтобы память о Великой Победе жила в сердцах людей по всему миру, чтобы молодёжь знала, что такое геноцид, что такое нацизм. Наш народ заплатил страшную цену за свободу Европы, и сегодня попытки исказить эту правду встречают наше сопротивление. Очевидно, что именно поэтому нас включают в санкционные списки», — пояснила депутат.

Она добавила, что акции движения знают в России и за рубежом, а в них участвуют миллионы людей по всему миру.

«И никакие ограничения не способны остановить работу более 1 миллиона людей, объединенных в нашем движении, и не смогут перечеркнуть историческую правду», — подчеркнула Ольга Занко.