Депутат Шеремет: план Гордона* по Украине стал плодом его больного воображения

План украинского журналиста Дмитрия Гордона* по прекращению конфликта является «плодом его больного воображения», заявил депутат ГД от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости .

Ранее Гордон* заявил, что Москва якобы передала Вашингтону план прекращения конфликта на Украине и озвучил его содержание.

«Весь этот план — плод больного воображения Гордона*. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу, что чем ужаснее ложь, тем быстрее в нее поверят», — пояснил Шеремет.

Сам украинский журналист приговорен к 14 годам лишения свободы в РФ за призывы к терроризму и развязыванию войны, а также фейки о ВС России.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с новыми предложениями по урегулированию. Они предусматривает признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в качестве России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против РФ.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.