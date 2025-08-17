Депутат Рады усмотрел «обучаемость» Зеленского в смене формулировок

Александр Дубинский, нардеп Верховной Рады, содержащийся под стражей по делу о госизмене, обратил внимание на изменения в риторике Владимира Зеленского.

В своём Telegram-канале он отметил, что после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске украинский лидер начал писать «Россия» с заглавной буквы и называть российского президента «руководителем».

«После встречи Трампа и Путина Зеленский стал писать"Россия» с большой буквы, а Путина называть «российским руководителем». Нет, вполне симпатичный агент… Обучаемый», — иронично прокомментировал Дубинский.

Переговоры глав России и США состоялись 15 августа в составе делегаций и продлились меньше запланированного. Обе стороны дали высокую оценку встрече: Путин назвал диалог «очень хорошим», а Трамп оценил его на «10 из 10». Наблюдатели отмечают, что эти переговоры могли повлиять на тон выступлений украинского руководства.