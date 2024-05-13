Украинские солдаты рискуют попасть сразу в два «котла», заявил депутат Рады Евгений Шевченко высказал в интервью Александру Шелесту*, пишет РИА Новости .

ВС РФ, по его словам, готовят удары с двух сторон.

«Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр. И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление — Днепр», — пояснил Шевченко.

Выход к Днепропетровску он назвал «точкой соприкосновения». Российские военные могут отрезать две большие группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении, а также на южном, создав два «котла».

Российская сторона может добиться «достаточно стратегических» успехов в случае выхода к города и взятия под контроль мостов.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.