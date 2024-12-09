Депутат Рады посоветовала сходить на разрастающиеся кладбища

Скороход рассказа об украинском селе, где мобилизовали 98 человек, а выжили только двое. Депутат посоветовала сходить на кладбище, которое растет, растет и растет».

Депутат предложила усилить борьбу с коррупцией вместо тотальной мобилизации, из-за которой гибнут «пацаны и дети».

«Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на войне зарабатывают. Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?» — высказалась Скороход в эфире интернет-программы.

Ранее в Германии призвали понизить возраст военного призыва на Украине до 18 лет.