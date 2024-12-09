Депутат Рады посоветовала сходить на разрастающиеся кладбища
На Украине призвали бороться с коррупцией вместо мобилизации
Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход призвала бороться с коррупцией вместо насильственной мобилизации, сообщает РИА Новости.
Скороход рассказа об украинском селе, где мобилизовали 98 человек, а выжили только двое. Депутат посоветовала сходить на кладбище, которое растет, растет и растет».
Депутат предложила усилить борьбу с коррупцией вместо тотальной мобилизации, из-за которой гибнут «пацаны и дети».
«Может хватит? Мы говорим о коррупции и о том, что на войне зарабатывают. Может в этом злой змей кроется, а не в том, что нам нужно мобилизовать больше людей?» — высказалась Скороход в эфире интернет-программы.
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