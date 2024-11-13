Помещенный в СИЗО за госизмену депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что ежедневные потери украинской армии достигают 1,5 тыс. человек живой силы, сообщает РИА Новости .

Парламентарий прокомментировал слова своего коллеги Алексея Гончаренко* о намерении киевского режима призвать в ряды ВСУ еще 160 тыс. человек. Дубинский назвал действующую власть режимом политических некрофилов.

«Режим хочет призвать 160 тыс. человек за 3 месяца, то есть по 50-55 тыс. в месяц, или 1,7-1,8 тыс. человек в день. Три месяца — это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа (Дональда, избранного президента США), пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество. 1,5-1,8 тыс. человек — это ежедневные потери войск. День их кривляний — минус 1,5 тыс. мужчин», — высказался Дубинский.

С середины осени по всей Украине сотрудники ТЦК проводят массовые облавы. Рейды проходят в общественных местах, на развлекательных мероприятиях и даже в борделях. К мужчинам призывного возраста применяют меры силовой мобилизации.

Ранее стал известно, что на Украине с 2025 года появится обязательная начальная военная подготовка для студентов старших курсов.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.