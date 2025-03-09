Депутат Рады Дубинский: Зеленский будет пытаться сорвать переговоры

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале написал, что Владимир Зеленский будет всеми способами препятствовать проведению переговоров.

«Конечно, будет; для него власть это выживание, плюс он маниакально одержим», — отметил он.

По его словам, окружение Зеленского не допустит этого.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что 12 марта Киев и Вашингтон будут обсуждать сразу несколько тем. Одной из тем снова станет сделка по редкоземельным металлам, которую должны были подписать еще 28 февраля.

Также Украина и США будут обсуждать военную помощь Вооруженным силам Украины, которую в настоящее время Вашингтон поставил на паузу. Еще одной темой станет предстоящий диалог с Москвой по поводу завершения вооруженного конфликта, который длится более трех лет.