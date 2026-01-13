Депутат Рады допустил возможность эвакуации жителей Киева

Причиной он назвал глубокий энергетический кризис, вызвавший масштабные перебои с электро- и теплоснабжением. По словам депутата, такая крайняя мера может потребоваться, если из-за постоянных перегрузок и аварийных отключений возникнет угроза взрывов в сетях целых жилых районов.

Кицак отметил, что пока неясно, ведутся ли с киевлянами хоть какие-то разговоры о подобных сценариях, и выразил надежду, что на ближайшей сессии Киевсовета будут выделены средства для предотвращения катастрофы и планирования возможной эвакуации.

Ранее сообщалось, что Киев стоит на грани катастрофы из-за ударов по энергоинфраструктуре. Жители города растеряны из-за бездействия властей, которые, с одной стороны, призывают людей уезжать, а с другой — продолжают заявлять, что ситуация находится под контролем.

