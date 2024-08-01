Депутат Маликов: жители Подмосковья через выборы определят свою судьбу на 5 лет

Депутат Московской областной думы Сергей Маликов заявил в разговоре с РИАМО, что предстоящие выборы — это важное событие для местных жителей, которые самостоятельно смогут определить свое будущее и региона на ближайшее пятилетие.

В Московской области выборы пройдут в 28 городских округах с 6 по 8 сентября включительно. Для того чтобы отдать свой голос, у местного населения в дни голосования будет по 12 часов — с 8:00 до 20:00, при этом можно будет воспользоваться функциями дистанционного электронного голосования (ДЭГ), если приехать на свой участок для голосования не будет возможности.

«Сейчас все ушло в цифровизацию. В Московской области ДЭГ неоднократно показал себя как успешный инструмент для проведения голосования. Во-первых, мы понимаем, что в сентябре еще у жителей продолжаются отпуска, кто-то еще за городом, на дачах. И естественно возможность приехать для голосования не всегда удобна. А если в отпуске, то ты просто пропускаешь такое важное событие, как выборы. Следующий нюанс: ДЭГ удобен в части экономии времени и опять же локации. То есть, находясь в другом конце страны, вы отдаете голос за будущее развитие вашего муниципального образования», — заявил Маликов.

Сергей Маликов считает, что жители Подмосковья должны подойти к выбору кандидата, который достоин получить их голос, со всем трепетом и ответственностью, так как именно выбранные члены нового состава советов депутатов будут представлять их интересы, в том числе на государственном уровне.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, что на предстоящих осенних выборах можно будет участвовать в голосовании дистанционно. Для этого нужно будет подать соответствующее заявление с 22 июля по 2 сентября включительно. Мособлизбирком, в свою очередь, рассказал, как жители региона могут найти свой избирательный участок.