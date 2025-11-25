Депутат Колесник усомнился в прекращении финансирования Украины со стороны США

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что заявления США о прекращении финансирования Украины не соответствуют действительности, поскольку Вашингтон продолжает поставки вооружения Киеву через структуры НАТО, сообщает NEWS.ru .

Депутат Госдумы Андрей Колесник прокомментировал заявления США о прекращении финансирования конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон не отказался от поддержки Киева, а лишь изменил схему поставок вооружения, используя структуры НАТО.

«Это лишь красивые слова, что США прекратили финансирование конфликта на Украине. Вашингтон отправляет оружие НАТО, прекрасно зная, что потом оно оказывается у ВСУ. Их это полностью устраивает. Эта формула работает, пока ее никто не отменял. И начать доверять США можно будет только тогда, когда что-то произойдет по факту. Пока одни только заявления. Если бы США перестали поставлять вооружение Украине через НАТО и ЕС, конфликт уже давно бы мог закончиться», — высказался Колесник.

Депутат отметил, что непредсказуемый характер Дональда Трампа и постоянная раскачка ситуации не позволяют говорить о реальных шагах к миру. Он подчеркнул, что пока наблюдаются только громкие заявления и встречи, а поставки оружия Киеву продолжаются, хотя и по другой схеме.

Ранее пресс-секретарь главы Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, однако Вашингтон продолжит продавать Киеву оружие по линии НАТО.

