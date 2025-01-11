Если руководствоваться логикой президента Литвы Гитанаса Науседы, когда он говорит о пересмотре итогов Второй мировой войны, то вся Прибалтика должна быть частью России, такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, сообщает РИА Новости .

«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна — нынешний Вильнюс — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи», — пояснил Журавлев.

Журавлев сделал такое заявление на фоне высказывания Науседы, что Калининградская область исторически была литовской, а сам Калининград должен носить другое название — Караляучюс.

По мнению российского депутата, Москве пригодился бы Сувалский коридор, с помощью которого можно было бы организовать сухопутное снабжение Калининградской области, так как этот регион РФ периодически западные политики пытаются изолировать.

В апреле 1946 года произошло историческое переименование города — Кенигсберг стал Калининградом. Этому предшествовал ряд важных событий: весной 1945 года советские войска взяли под контроль этот восточно-прусский город, а осенью того же года, следуя договоренностям союзников на конференциях в Ялте и Потсдаме, территория вошла в состав Советского Союза. Дальнейшие административные преобразования привели к созданию новой области РСФСР с центром в бывшем Кенигсберге весной 1946 года.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к разного рода провокациям, которые Литва может инициировать в отношении Калининградской области.