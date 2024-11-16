Депутат ГД Делягин: Набиуллина гасит развитие России

Нижняя палата российского парламента 14 ноября приняла проект бюджета, в котором можно увидеть прямые намеки на то, что в России в скором времени ожидается застой производства и торговли. Делягин считает, что глава Центробанка России намеренно гасит развитие нашей страны.

«2,5% роста, которые сулят (министр экономического развития Максим — ред.) Решетников и (министр финансов Антон — ред.) Силуанов, выглядят жалко только на фоне статистической погрешности, которая, напоминаю, составляет три процентных пункта. Но на фоне планов госпожи (главы ЦБ Эльвиры — ред.) Набиуллиной они выглядят революционным прорывом. Потому что у нее в прогнозе в ее стратегии денежно-кредитной политики и вовсе написано полтора процента», — заявил депутат Госдумы.

Депутат считает, что если реальная ситуация сложится так, что процент будет чуть больше того, что в стратегии Набиуллиной, она начнет действовать в сторону снижения экономического роста из-за того, что якобы все, что выше ее прогнозов — перегрев экономики.

Делягин также сравнил Набиуллину с членом Политбюро ЦК КПСС Александром Яковлевым, которому якобы поставили памятник во внутреннем дворе ЦРУ как лучшему «прорабу перестройки» при Михаиле Горбачеве. Он задался вопросом, где в настоящее время может стоять памятник Набиуллиной.