Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Германия заняла воинственную позицию в своем недальновидном решении поставлять оружие Киеву, сообщает RT .

«Это опрометчивый шаг немецкого правительства, ведущий к эскалации и провоцирующий продолжение конфликта. Нельзя поставлять оружие Украине и при этом делать вид, что являешься наблюдателем со стороны. Германия должна полностью осознавать свою ответственность», — отметил депутат.

Он также добавил, что использование немецких ракет для атак на российскую территорию будет расцениваться как прямое и непосредственное вовлечение Германии в текущий конфликт.

Если канцлер ФРГ Фридрих Мерц не в полной мере осознает последствия, то столкновение с реальностью может оказаться для него крайне неприятным — Россия будет вынуждена отреагировать соразмерно угрозе, заключил Белик.